Charette crée un comité d'experts pour gérer les inondations de la Chaudière

À la suite des inondations majeures survenues ce printemps et considérant la situation particulière de la rivière Chaudière, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, vient de mettre sur pied un comité d'experts indépendants afin d'évaluer les solutions durables pour diminuer les risques d'inondation de la rivière.

Ce comité a pour objectif de faire l'inventaire des solutions porteuses à l'échelle du bassin versant de la rivière et de recommander celles qui seront jugées les meilleures et les plus adaptables pour réduire les risques d'inondation de la rivière. Déjà à l'œuvre, il devra remettre son rapport final au ministre au plus tard le 3 avril 2020. Ce rapport sera rendu public par la suite.

Le comité est formé de trois scientifiques soit, Pascale Biron, professeure titulaire au Département de géographie de l'Université Concordia de Montréal, Étienne Boucher, professeur au Département de géographie de l'Université du Québec à Montréal et Wael Taha, ingénieur associé et spécialisé en hydraulique en présence des glaces à la firme de génie-conseil Lasalle NHC.

« Connue pour ses inondations, la rivière Chaudière requiert une attention particulière, surtout en ces temps de changements climatiques [...] Les actions qui découleront de ses [comité] travaux seront mises en œuvre avec diligence, dans le but d'améliorer le plus rapidement possible la résilience du milieu à ce risque récurrent lourd de conséquences à la fois sur les personnes et sur les biens », a dit en substances le ministre Charette par voie de communiqué.

Gaétan Vachon, maire de la Ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle accueille favorablement cette initiative. « Maintenant que les citoyens sinistrés ont l'accompagnement nécessaire afin de se relocaliser dans des secteurs non inondables, nous devons à présent convenir de solutions qui permettront de réduire les risques de récidive pour le futur et nous serons heureux de travailler de concert avec ce comité d'experts. »

De son côté, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a indiqué qu'il fallait « absolument bâtir un plan à long terme pour atténuer les impacts d'inondations et donc l'impact sur notre population. Ses experts ont obtenu un mandat important et clair dans un délai précis. Il s'agit d'une première qui fera toute la différence. »

Son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal estime pour sa part « primordial que le comité scientifique mette à profit les connaissances des municipalités qui sont touchées annuellement par les crues printanières, notamment pour les alimenter sur les facteurs responsables de la formation des embâcles. »

La constitution d'un comité d'experts est une mesure phare du Plan d'action d'atténuation des risques d'inondation sur la rivière Chaudière présenté aux élus locaux le 10 décembre 2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.