COVID-19 : le premier ministre du Canada réitère son soutien à la population

Le premier ministre du Canada tenait son point de presse quotidien devant sa maison où il est en quarantaine. À l’heure actuelle, on compte 772 cas confirmés et 9 décès au Canada, dont 1 au Québec.

M. Trudeau tient à rappeler aux Canadiens que le gouvernement a mis en place des mesures d’aide et de soutien d’une valeur de 82 G$. Il invite les gens à rester à la maison de fermer leur boutique et d’expliquer aux enfants ce qu’il se passe. De se concentrer sur le télétravail et de trouver moyen de s’occuper.

« Maintenant, la dernière chose dont nous avons besoin de nous préoccuper est de comment joindre les deux bouts. Les gens doivent comprendre qu’ils ont du soutien pour leur emploi, leur commerce et leur industrie. Et c’est sur quoi nous nous sommes polarisés comme gouvernement depuis le premier jour », exprime-t-il.

D’ailleurs, pour avoir plus de renseignements sur les moyens d’obtenir de l’aide vous pouvez vérifier les renseignements sur canada.ca. Le gouvernement travaille pour faire en sorte que le soutien arrive rapidement. Le but est de soulager le portefeuille des Canadiens et leur enlever un poids sur les épaules.

De plus, le Canada travaille pour offrir plus de matériels médicaux à chaque province comme les trousses de détection.

Appel aux donneurs de sang

Toute personne qui sont admissible à donner du sang sont fortement invités à s’inscrire sur le site d’Héma-Québec ou d’appeler au 1 888 236-6283.

Voyageurs canadiens

Le premier ministre indique que de fausses informations circulent actuellement. Entre autres tous les Canadiens à l’étranger peuvent revenir au pays et devraient le faire le plus rapidement possible. Le gouvernement assure qu’ils font tout pour tenter de trouver une solution pour ceux pris dans un autre pays. M. Trudeau est en discussion avec les dirigeants d’Air Canada et de West Jet.

Restons unis

Finalement, le premier ministre, Justin Trudeau veut que les gens soient solidaires.

« Les temps sont incertains, mais on peut continuer à compter les uns sur les autres. Pensez à vos voisins, achetez-leur des épiceries si vous êtes déjà à l’épicerie, vérifiez avec les gens qui sont là sur la ligne de front que ce soit des caissiers, des caissières, des camionneurs. Prenez les décisions importantes, aidez à aplatir la courbe. Restez à la maison. »