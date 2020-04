Le député fédéral de Beauce considère le secteur agricole comme infrastructure essentielle

Le député de Beauce et ministre associé du Cabinet fantôme conservateur responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Richard Lehoux, presse le gouvernement libéral de déclarer que le secteur agricole est une infrastructure essentielle afin d’assurer que les chaînes d’approvisionnement restent ouvertes.

« Comme nous le voyons depuis quelques semaines, la pandémie de COVID-19 perturbe les chaînes d’approvisionnement et la production de l’économie canadienne. Ça ne doit pas arriver au secteur agricole. », a déclaré le député de Beauce.

« Chaque jour, de nombreux propriétaires d’entreprises contactent mon bureau pour faire part de leurs inquiétudes sur l’avenir de leur production. Bien que la ministre libérale de l’Agriculture ait dit que la désignation du secteur agricole comme étant essentiel est une ‘’priorité absolue’’, elle n’a pas tenu sa promesse. », poursuit-il.

Selon le député, des décisions clés seront prises au cours des prochains jours et des prochaines semaines, qui auront d’énormes répercussions sur le secteur agricole du Canada. M. Lehoux espère que la ministre arrivera prochainement avec d’autres solutions afin d’aider les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs à faire leur travail et mettre à manger sur les tables des Canadiens.

Mesures annoncées pour aider les agriculteurs touchés par la crise

Quelques mesures ont déjà été annoncées pour aider les agriculteurs touchés par COVID-19. Parmi celles-ci :

-5 milliards de dollars supplémentaires à Financement agricole Canada en capacité de prêt aux producteurs, aux entreprises agroalimentaires et aux transformateurs d’aliments.

-Sursis de paiement de six mois supplémentaires pour les agriculteurs admissibles qui ont des prêts en cours, dans le cadre du Programme de paiements anticipés qui étaient dus avant le 30 avril.

-Des exemptions aux restrictions de voyage aérien s’appliqueront aux travailleurs agricoles saisonniers étrangers qui se sont déjà engagés à travailler.

Le plan d’aide prévoit également de nouvelles échéances pour les prêts dans le cadre du Programme de paiements anticipés

-30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les céréales, les oléagineux et les légumineuses ; -30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les bovins et les bisons ;

-31 octobre 2020 : avances de fonds de 2019 pour les fleurs et les plantes en pot.

L’annonce du PPA voit également tous les produits autres que le canola, désormais éligibles à un prêt sans intérêt supplémentaire de 100 000 $ pour l’année de programme 2020-2021 (ce qui rend le prêt sans intérêt maximal pour 2020-2021 de 200 000 $).