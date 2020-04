Justin Trudeau : « Pas de retour à la normale avant l'arrivée d'un vaccin »

Si Justin Trudeau a voulu passer un message léger en mettant l'accent sur les fêtes de Pâques ce vendredi 10 avril, les questions l'ont rattrapé, dont une en particulier: à quand la reprise à la normale des activités ?

Le premier ministre a été clair : aucun retour à la situation que nous connaissions avant la crise liée au COVID-19 ne sera possible avant la distribution d'un vaccin à tous. Même s'il affirme que le Canada a rapidement pris des mesures et pourrait ainsi sortir de la crise «peut-être cet été», soit plus vite que dans les pays voisins, Justin Trudeau a réaffirmé que cette issue idéale ne dépend que de la poursuite des mesures de distance sociale et d'hygiène répétées depuis des semaines.

« Passer à travers la première vague », le but ultime du Canada

Hier, le premier ministre avait évoqué qu'il faudrait attendre un an, voire un peu plus, pour qu'un vaccin fiable fasse son apparition. Dans ce contexte, la question de mesures de déconfinement et de la manière dont ce dernier sera exécuté se fait de plus en plus forte.

Questionné sur le type de secteurs économiques qui bénéficieraient d'éventuels assouplissements, M. Trudeau a pris le temps de décortiquer ses mots, comme pour s'assurer que le message passe: « On est dans le première phase virus. Celui-ci est certes concentré dans certaines régions, mais on est tous vulnérables. Les Canadiens savent que la vie normale, celle que l'on avait avant la crise, est sur pause. On sait que notre capacité d'assurer de passer la première vague dépend entièrement des gens, s'ils continuent de garder leurs distances. À ce moment là on pourra parler d’assouplir ces règles pour l’été. »

Sur le même ton égal, il a ajouté que si le respect des règles se poursuit, certains domaines tels que les écoles, la reprise du travail pour certains et des activités économiques ciblées - sans pour autant préciser lesquelles - pourraient reprendre.

Si ce scénario optimiste se concrétise, il serait toutefois réalisé de façon à minimiser les risques de propagation. Soit continuer à prendre des mesures, même assouplies. « Si les règles continuent d'être suivies, à ce moment, on aura développé de meilleurs protocoles pour les dépistages, des capacités techniques et technologiques... On pourra donc limiter d’autres pics. Ce ne sera pas la normale sans vaccin. Mais nos chercheurs travaillent fort », a souligné M. Trudeau.

Si Pâques est généralement un moment que l’on passe en famille, et « même si celui-ci sera différent », le premier ministre a invité les Canadiens à rester en contact, à se skyper pendant le souper de cette fin de semaine, en bref, à ne pas lâcher. Lui-même s'apprête à passer dimanche et lundi en famille. Il sera de retour mardi.