Il va continuer d'y avoir encore beaucoup de décès, avertit François Legault

Compte tenu qu'à l'heure actuelle, on compte quelque 4 400 cas positifs de la COVID-19 dans 280 résidences pour aînés, « malheureusement, il va y avoir encore beaucoup de décès », a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son point de presse quotidien.

En effet, des 98 nouveaux décès annoncés aujourd'hui, 92 de ces fatalités se sont produites dans des CHSLD, a-t-il précisé tout en signalant que son gouvernement allait « tout faire pour sauver le maximum » de ces résidents mais qu'il fallait « être réaliste » quant à la situation.

Au Québec, à ce jour, 27 538 cas confirmés de COVID‑19 ont été signalés, dont 1 859 personnes décédées. Les hospitalisations sont à 1684 personnes dont 214 aux soins intensifs.

Le premier ministre a également mis en garde les comparaisons du nombre de morts au Québec avec d'autres provinces et pays alors qu'ailleurs, on ne comptabilise pas tous les décès, particulièrement dans les centres pour aînés. « Ici, on déclare tout. »

Montréal préoccupe

La situation à Montréal, et dans sa périphérie, préoccupe grandement le gouvernement, a avoué François Legault et « le go final [de réouverture] va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies. »

Le premier ministre a rappelé avec insistance que le déconfinement progressif n'autorisait pas les rassemblements et que toutes les mesures doivent être maintenues pour assurer les meilleures chances de reprise.

Il a par ailleurs tenu à rassurer l'indépendance du Dr Horation Arruda face aux pouvoirs publics. « Je n'ai pas d'influence indue. Je l'écoute. Je suis docile », a-t-il dit.

Le Québec se classe très bien au niveau des tests avec une moyenne de 25 000 par million d'habitants. En comparaison, l'Ontario en a fait moitié moins. Le rythme des tests devrait passer de 6 000 par jour à 14 500 dès la semaine prochaine.

Il a dit comprendre que les infirmières auront besoin d'un repos « bien mérité » et s'est dit encouragé par le nombre de personnes (7 200) qui se sont inscrites via le site Je contribue.

Demain (vendredi), pour la première fois depuis le début de la crise de la COVID-19, M. Legault ne tiendra pas de point de presse. Le gouvernement a également cessé de présenter ses points de presse quotidiens la fin de semaine.

Toutefois, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, répondra demain aux questions des partis d’opposition lors d’une séance virtuelle du parlement.