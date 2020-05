Des employés fédéraux chercheront de potentiels cas

Les Canadiens ayant été en contact avec des personnes qui ont contracté la COVID-19 pourront être retracés. Pour ce faire, des milliers employés du fédéral seront à la disposition des provinces et des territoires qui le demanderont.

Statistique Canada fournira 1 700 personnes pour faire 20 000 appels par jour. À ce total s’ajouteront 3 600 autres employés qui seront formés afin d’augmenter le nombre d’appels à 23 600 quotidiennement. Le premier ministre indique que l’Ontario utilise déjà cette ressource.

Cette annonce se fait au lendemain d’une rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires. Le but est de dépister les nouveaux cas, de s’assurer de leur isolement et de retrouver rapidement leurs contacts.

Chaque province recueille le nombre de cas et Ottawa voudrait une meilleure collaboration pour bien faire état de la situation dans le pays.

Situation au Canada

Depuis le début de la pandémie, le pays a 81 765 personnes infectées à la COVID-19, 6250 décès et 41 986 personnes rétablies.