Près de 7,1 M$ pour améliorer le réseau routier de Beauce-Sud

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 7 097 788 $ à six municipalités de la circonscription de Beauce-Sud afin de soutenir l’amélioration de leurs réseaux routiers municipaux.

Le député, Samuel Poulin, en a fait l’annonce aujourd’hui. Le gouvernement répond ainsi aux besoins des municipalités en matière de voirie locale. Ces investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières dans les municipalités.

Les projets consistent principalement en de la réfection de routes et de structures. L’aide financière se répartit comme suit:

Saint-Benjamin

Réfection du 14e rang et un ponceau du 6e rang

4 309 963 $

Saint-Benoît-Labre

Réfection du 9e rang

561 044 $

Saint-Éphrem-de-Beauce

Réfection du 10e rang

108 092 $

Réfection du 7e rang

524 674 $

Saint-Georges

Réfection de plusieurs routes

500 000 $

Saint-Honoré-de-Shenley

Réfection du 9e rang

500 000 $

Saint-Simon-les-Mines

Réfection du rang Léry et de la route Cumberland

586 909 $

Réfection de la route Veilleux-Potvin

7 106 $

Le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) a pour objectif d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

Dans le cadre du pacte fiscal 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, le Programme d’aide à la voirie locale a fait l’objet d’une bonification de 200 M$.

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l’évolution de la pandémie.

Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.