Le premier ministre François Legault de passage en Beauce aujourd'hui

Le cabinet du premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé à la presse en fin de journée hier qu'il serait en visite en Beauce aujourd'hui afin d'y avoir trois rencontres.

Il s'arrêtera d'abord aux bureaux du CISSS de Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie afin de s'entretenir avec le président-directeur général de l'organisme régional, Daniel Paré.

À cette rencontre, il sera accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx.

Puis il se rendra au centre des congrès Le Georgesville pour une réunion à huis clos, à 13 h 30, avec les élus municipaux de la circonscription de Beauce-Sud et le député Samuel Poulin.

Il terminera son séjour en sol beauceron avec une mêlée de presse à 15 h 30, toujours en compagnie du député Samuel Poulin.

EnBeauce.com sera bien sûr présent pour couvrir cette visite.