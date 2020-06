Un investissement de 3 M$ pour unifier la Véloroute de la Chaudière entre Saint-Joseph et Beauceville

Une aide financière du Gouvernement du Québec qui permettra le développement de la Véloroute de la Chaudière a été annoncé mardi matin à Saint-Joseph par le ministre des Transports.

Cet investissement servira à effectuer des travaux de mises au normes et d’amélioration des voies cyclables situées dans le secteur de la MRC Robert-Cliche ainsi que l’ajout d’un tronçon de plus huit kilomètres qui permettra de relier la voie entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville.

Cet agrandissement viendra unifier la Véloroute de la Chaudière qui offrira dorénavant un parcours de plusieurs kilomètres traversant les trois MRC beauceronnes.

« On peut maintenant dire que nous avons une piste cyclable en Beauce, et non au nord ou au sud, tout est maintenant relié, et c’est un plus pour tout le monde », a affirmé Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, était de passage en Beauce pour cette annonce. Il était accompagné par la ministre de Développement économique régional et responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Proulx, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le préfet de la MRC Robert-Cliche Jonathan Bolduc et du président du comité piste cyclable, Normand Vachon.

« En cette période de relance économique, l’appui financier que nous annonçons aujourd’hui permettra de préserver la vitalité de la région, de favoriser son attractivité et de stimuler l‘industrie récréotouristique », ajoute Marie-Ève Proulx, ministre déléguée du Développement économique de la région de Chaudière-Appalaches

Un projet longtemps attendu

Cela fait plus de 30 ans que le projet avait été demandé par les anciens députés de Beauce-Nord, Janvier Grondin et André Spénard.

M. Grondin, et M. Spénard ont tous deux pris la parole pendant la conférence de presse pour rappeler tous les efforts que les différents députés de Beauce-Nord ont faites ces dernières années pour l’aboutissement de ce projet.

M. Spénard a rappelé que le projet avait déjà été une promesse de la mairie de Saint-Joseph en 1996.

Selon Luc Provençal, le projet a été longtemps retardé puisque, avant le démantèlement de la voie ferroviaire par le ministère des Transport, les coûts estimés pour réaliser ce tronçon de la piste cyclable s’élevaient à plus de 20 millions de dollars. Lorsque que le trajet s’est déplacé sur la voie ferroviaire, les coûts estimés à sa réalisation ont ensuite diminué à environ 12M$ .

Les investissements considérables des communautés pour réaliser des petites sections du trajet et la contribution en bien et services d’une partie de la population ont également diminuer le coût du projet tout comme la collecte populaire qui a totalisé 1,5$ millions. L’investissement de 3M$ du gouvernement du Québec a permis compléter le montant manquant nécessaire à la l’unification de la véloroute.