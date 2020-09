Le Préfet de la Nouvelle-Beauce a annoncé de nouvelles mesures sanitaires

Suite au passage en zone orange de la Chaudière-Appalaches, le Préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce Gaétan Vachon, a annoncé certaines mesures additionnelles déployées sur le territoire pour faire face à la COVID-19.

Les nouvelles règles à respecter sont les suivantes :

- un maximum de six personnes ou de deux familles lors des rassemblements privés

- un maximum de 25 personnes lors des rassemblements publics, qu’ils se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur

- un maximum de six personnes assises à une table pour les bars et les restaurants

- la fin de la vente d’alcool à 23 h

- la présence d’une seule personne, idéalement, lors des achats dans les commerces

- un maximum de six personnes dans un appartement d’une résidence privée pour aînés

- ne pas se déplacer dans les autres régions, si possible

Gaétan Vachon a reconnu que les citoyens peuvent ressentir un certain découragement étant donné qu'il faut déjà suivre plusieurs consignes sanitaires depuis le printemps (masque, lavage des mains, etc.).

« On dirait que cet épisode sera sans fin… Pourtant, nous ne devons pas abandonner. Je suis convaincu qu’ensemble, en continuant d’appliquer les mesures préventives, nous permettrons à notre région de revenir au premier palier de vigilance et à nous tous de reprendre une vie plus normale, dans les circonstances. » a confié le préfet dans le dernier bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce.