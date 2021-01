Message de la nouvelle année des députés de la Beauce

Nous reproduisons le message de la nouvelle année publiés sur les pages Facebook des députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, respectivement, Samuel Poulin et Luc Provençal.

Samuel Poulin — Beauce-Sud

2020 fut une année incroyable.

Des moments intenses pour tous. On ne s'engage pas en politique en pensant vivre un tel contexte mondial.



Un jour, je pourrai certainement coucher par écrit ce que mon équipe et moi avons vécu. Des sentiments tellement partagés. En mode solution pour notre population 24/7. Mais avec le recul...ce fut un privilège. On a appris. On a grandi.



Dans l'adversité, il ne faut jamais perdre de vue notre objectif. Mon mantra : Continuer d'être présent et faire avancer et progresser notre région et le Québec.



Maintenant.



À tous mes concitoyens et vos familles, je vous souhaite une belle et grande année 2021. Santé, paix et bonheur. Du temps pour vous, du temps pour les autres, et surtout conserver le positivisme dans votre quotidien.



J'ai aussi une grande pensée pour nos jeunes, si valeureux, et nos aînés, si résilients.



Sans compter toutes celles et tous ceux qui sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. Vous êtes merveilleux.



2021 sera également une très belle année pour Beauce-Sud. Plusieurs nouveaux projets seront mis en chantier grâce au leadership et à l'importante implication de notre gouvernement et pour le bien de tous nos concitoyens des 24 municipalités.



Notre travail acharné porte ses fruits. Demeurons unis, et façonnons l’avenir tous ensemble.



Mes amitiés.



Samuel Poulin

et ma valeureuse équipe

Luc Provençal — Beauce-Nord

Une petite réflexion pour débuter 2021…

Avec les années, j’ai le privilège de côtoyer des personnes qui me permettent de mieux comprendre ce que ça signifie de vivre pleinement chaque journée, chaque heure sans mettre de côté nos rêves et nos objectifs.

Avec les années, les gens qui m’entourent sont des citoyennes et citoyens de cœur qui me démontrent que leur détermination et leur persévérance leur permettent de connaître de belles joies et de grands bonheurs ainsi que de surmonter de grands défis. En 2020, ces personnes ont démontré une grande résilience et une solidarité nécessaire pour affronter ce que nous vivons collectivement depuis le 13 mars dernier.

Avec les années, il faut accorder plus d’importance au Nouvel An parce qu’on a davantage de raisons d’être fier de ce qu’on a accompli et qu’on a sans cesse de nouvelles raisons de célébrer la vie.

Confucius disait que toutes les choses ont leur beauté, mais tout le monde ne sait pas les voir.

Je vous souhaite une année 2021 riche en succès et réussite avec en bonus la SANTÉ.

À votre service,

Luc Provençal

Votre député et son équipe