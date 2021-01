Plus de 205 M$ investis dans Beauce-Sud depuis deux ans, rappelle Samuel Poulin

L'annonce du prolongement de 7,5 km de l’autoroute 73 et la construction, dès 2021, du Complexe multisport à Saint-Georges sont parmi les réalisations dont le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, avoue être le plus fier.

C'est du moins ce qu'il a indiqué aux journalistes régionaux lors d'un point de presse virtuel, tenu aujourd'hui, au cours duquel l'élu a dressé le bilan de la plus récente session parlementaire et aussi un compte-rendu de mi-mandat dans la circonscription de Beauce-Sud. L'occasion a également permis de parler des nombreux projets à venir en 2021 dans le comté.

Ainsi, le gouvernement du Québec a investi plus de 205 M$ dans la circonscription au cours des deux années, « malgré le contexte difficile de la dernière année », a-t-il signifié. Parmi les projets et réalisations passées, on retrouve:

- Ouverture de la première maison de répit Gilles-Carle pour les proches aidants en Beauce.

- Baisse des tarifs de stationnement à l’Hôpital de Saint-Georges.

- Baisse des taxes scolaires pour tous en Beauce, malgré le contexte financier difficile.

- Aide financière aux entreprises pour l’automatisation et la numérisation.

- Deux nouvelles ressources avec Accès Entrepreneurs dans Beauce-Sud.

- Lancement d’une campagne sur l’achat local « Achetons Beauceron ».

- Support financier accru aux organismes communautaires.

- Plus de 60 nouveaux préposés aux bénéficiaires en Beauce.

- Création d’un nouveau parc à Saint-Côme Linière.

- Installation de lumières à la traverse du Club Rendez-Vous à Saint-Georges.

Pour ce qui est à venir au cours des 12 prochaines mois, notons que l'appel d’offres pour l’étude d’impact environnement sur le prolongement de l’autoroute 73 est déjà lancé, tout comme celui pour la construction du complexe multisport à Saint-Georges, dont la première pelletée de terre devrait se faire bientôt, de dire M. Poulin.

En 2021, on procédera aussi à la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, à l'ouverture d'un nouveau CPE de 44 places à Saint-Georges, à l'installation de la nouvelle unité de traitement de cancer à l’Hôpital de Saint-Georges (qui a été retardée en raison de la pandémie, à la construction à Saint-Martin de la première Maison des Aînés en Beauce, à l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers à Saint-Georges alors que plus de 12 chantiers routiers sont prévus en 2021 dans Beauce-Sud.

Quant au projet du soccerplex de Saint-Georges, qui a essuyé un refus de Québec pour un subvention de 20 M$, le député Poulin a fait savoir que « les discussions se poursuivent avec Saint-Georges » mais n'a pu confirmer si le gouvernement allait financer une nouvelle enveloppe du programme de soutien.

COVID-19 et rivière Chaudière

« Toutes nos énergies sont concentrées sur l’arrivée des vaccins du gouvernement fédéral et sur la campagne de vaccination, afin de retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Il faut au même moment poursuivre nos efforts pour enrayer le virus et protéger les travailleurs de l’Hôpital de Saint-Georges ainsi que tous ceux gravitant dans le domaine de la santé et des services sociaux », a souligné M. Poulin au sujet de la crise du coronavirus alors que les résidents de tous les CHSLD de Beauce-Sud ont reçu jusqu'ici une première dose

De même, près de 2M$ a transité par le Conseil économique de Beauce pour appuyer financièrement les entreprises dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 alors que le bureau du comté a traité plusieurs centaines de dossiers citoyens et d'entreprises depuis le début de la crise en mars 2020.

Enfin, une personne est déjà en poste au bureau de projets pour traiter des inondations de la rivière Chaudière, dont on avait annoncé la création à la mi-décembre. par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, celui de l'Énergie et des Ressources naturelles en collaboration avec de la Sécurité publique.