François Legault adresse un message de soutien aux étudiants

Le premier ministre du Québec, François Legault, a publié aujourd'hui sur sa page Facebook un message de soutien aux étudiants des cégeps et des universités.

Il exprime ses pensées envers ces jeunes qui font face à une situation toute particulière depuis le début de la pandémie.

« Quand on a parlé d’éducation dans les dernières semaines, on a plus parlé du primaire et du secondaire. Ça ne veut pas dire que je vous oublie. Je pense à vous. L’éducation, c’est ma plus grande priorité comme premier ministre. Les cégeps et les universités font partie de ça. Vous êtes l’avenir du Québec », a-t-il écrit.

Le premier ministre se dit également inquiet de l'état psychologique des étudiants et les invite à chercher de l'aide pour eux ou leurs amis qui en ont besoin.

« La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, et moi sommes en discussion avec la santé publique pour voir comment on pourrait permettre plus de présence sur les campus des cégeps et des universités de manière sécuritaire. J'espère pouvoir vous revenir bientôt avec de bonnes nouvelles », a ajouté François Legault en rappelant ensuite qu'il est important de réduire la propagation du virus.

« Si on étouffe la contagion maintenant, la situation dans nos hôpitaux va s’améliorer en même temps que le vaccin va commencer à vraiment changer les choses. Vous pourrez retrouver graduellement vos amis. Vous pourrez recommencer les sports, les arts. Vous pourrez recommencer à mordre dans la vie, comme on le fait à votre âge. »

Il termine son récit en soulignant l'intelligence et la résilience des jeunes et que cela lui donne l'espoir d'un bel avenir.

« Lâchez pas », conclut le premier ministre.