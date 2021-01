Des appels de Richard Lehoux aux aînés du comté pour briser l'isolement

Voir la galerie de photos

Depuis quelques jours, avec la coopération de différentes résidences de la Beauce, le député fédéral, Richard Lehoux, a pris son téléphone et commencé à appeler des aînés installés dans ces établissements, pour jaser avec eux et briser l’isolement en cette période de pandémie.

« Ce n’est pas de la partisanerie, c’est juste pour tenter de faire plaisir à du monde qui en ont besoin. Et moi aussi, ça me fait du bien. En plus que je suis bien accueilli durant les conversations », a indiqué M. Lehoux lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

L'initiative de l'élu, qui passe quelques minutes avec ces personnes âgées dont plusieurs souffrent de solitude, se veut un simple geste pour ramener un peu de « normalité » dans la vie de ces gens-là.

Il invite d'ailleurs les commettants qui voudraient voir Richard Lehoux donner un coup de fil à un ou des aînés de leur entourage, de communiquer avec les bureaux du député situés à Saint-Georges et à Saint-Marie ou de lui envoyer un courriel à: [email protected]

Écoutez l'intégrale de l'entretien vidéo avec le député fédéral de Beauce où il est aussi question de la rentrée parlementaire à Ottawa ce lundi 25 janvier.