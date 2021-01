Plus de 6 M$ pour 46 nouveaux logements pour aînés

Un investissement gouvernemental de 6 077 518 $ permettra la réalisation rapide de deux projets de nouveaux logements pour les aînés, 25 à Saint-Elzéar (nouvelle construction) et 21 à Saint-Isidore (agrandissement) pour répondre à un besoin important en matière d’habitation pour cette catégorie de la population.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse en fin de journée vendredi par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, est au nom de sa collègue Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.



Cette annonce est la conclusion d’une entente concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

« C’est avec détermination que j’ai accompagné depuis plusieurs mois les promoteurs (OBNL) et les municipalités de Saint-Elzéar (Résidence du Verger - 3 919 265 $) et Saint-Isidore (phase 2 – agrandissement - Le Gîte - 2 158 253 $) pour permettre ces importants investissements. Notre gouvernement a à cœur que nos aînés demeurent présents dans nos communautés. Cette annonce répond à ce souhait », a indiqué le député Provençal.



« C’est avec enthousiasme que la municipalité de Saint-Elzéar reçoit cette annonce attendue de tous. L’investissement du gouvernement permettra la réalisation de ce projet porté par les citoyens. Nous tenons à remercier notre député, M Provençal, pour son soutien dans l’accomplissement de chacune des nombreuses étapes pour y arriver. Il ne reste plus qu’à faire de ce projet une réalité », a commenté Carl Marcoux, maire de Saint-Elzéar.

Son homologue de Saint-Isidore, Réal Turgeon, a également salué l'annonce.