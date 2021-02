Livraison des vaccins : Justin Trudeau tente encore de se faire rassurant

Sévèrement blâmé par les provinces et encore aujourd’hui par le gouvernement Legault pour les retards dans les livraisons de vaccins contre la COVID-19, Justin Trudeau a de nouveau répété qu’Ottawa fait tout ce qu’il peut pour en obtenir le plus possible et le plus rapidement possible, sans rien annoncer de nouveau.

Interrogé à savoir s’il reconnaît une part de responsabilités ou s’il avait l’impression d’être un bouc émissaire, le premier ministre a évité de répondre directement lors de son point de presse devant sa résidence à Ottawa.

« Je comprends qu’il y a des défis énormes pour les provinces, a déclaré M. Trudeau. Il y a la fatigue des citoyens, de la pression sur les systèmes de santé et les tragédies qui continuent dans nos CHSLD. Je comprends qu’il y a énormément de frustrations partout au pays, mais nous sommes là pour aider les gens, pour aider les provinces et on va continuer à travailler avec les provinces. On voudrait que tout le monde soit vacciné d’ici une semaine ou deux. Malheureusement, la production mondiale ne permet pas d’aller à ce rythme-là. »

Justin Trudeau a martelé à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral a obtenu l’assurance qu’il recevra 6 millions de doses de vaccin de Pfizer-BioNTech et de Moderna d'ici la fin mars, comme cela a été convenu.

Des vaccins provenant d’autres fabricants et qui sont en attente d’approbation par Santé Canada s’ajouteront par la suite a mentionné le premier ministre.

« Nous avons signé des contrats avec 7 fabricants potentiels pour nous assurer que les Canadiens aient accès à davantage de doses. Nous savions qu’il y aurait des incertitudes à savoir quelle entreprise développerait un vaccin le plus rapidement et le plus efficace. Nous savions que la production de millions de doses représentait un défi, qu’il y aurait des turbulences. Mais notre plan fonctionne et on va atteindre notre cible de pouvoir vacciner tous les Canadiens qui le désirent en septembre. »