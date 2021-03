Charte des régions du PLQ: une trentaine de participants à la consultation

Une trentaine de citoyens, d’élus ainsi que de représentants de divers organismes et organisations de Chaudière-Appalaches ont participé hier à la consultation virtuelle de la Charte des régions que veut proposer le Parti libéral du Québec.

Non partisane et gratuite, la consultation permettait aux participants d’échanger sur les enjeux locaux et de travailler à la mise en place de solutions concrètes et adaptées aux particularités de la région pour ultimement mettre fin au mur à mur.

Trois grands principes guidaient la discussion. Les nouveaux mécanismes de consultation des acteurs régionaux qui seraient pertinents à instaurer, la modulation des actions du gouvernement selon la réalité de chaque région et les possibles outils à adapter pour le développement régional. Les participants se sont positionnés sur de nombreux enjeux comme le transport, les télécommunications, la concertation et la gouvernance régionale.

« La journée où nous avons annoncé notre vaste tournée de consultations régionales virtuelles pour bâtir la Charte des régions, nous avons vu un engouement partout au Québec. Ce désir de changer les choses, les gens de Chaudière-Appalaches nous en ont fait part. Ils veulent un gouvernement qui va comprendre et reconnaître leurs réalités sur le terrain. Ils veulent un gouvernement qui saura développer de manière durable et inclusive. Concrètement, cela passe par la santé, l’éducation, l’économie, le transport et l’innovation. Nous avons le devoir de penser au Québec que nous voulons une fois que la pandémie sera dernière nous. Nous avons l’opportunité d’agir concrètement avec la Charte des régions », a indiqué Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec.

La vaste tournée de la Charte des régions se poursuit jusqu’au printemps 2021 afin d’entendre l’ensemble des régions du Québec.

Suite aux consultations, le projet de loi de la Charte des régions sera rédigé pour comprendre une nouvelle reconnaissance des instances de gouvernance régionale et pour protéger la représentation politique des régions.

Rappelons que la Charte des régions n’est pas un élément nouveau dans le paysage politique. Dominique Anglade en parlait déjà lors de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et c’est à ce moment qu’elle avait fait la promesse de bâtir rapidement ce document qu'elle évalue comme « rassembleur ».