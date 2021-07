François Legault veut un plan de déconfinement qui ira jusqu'au bout

« Je veux la même chose ». Ce sont les termes employés par le premier ministre François Legault pour commenter le plan de déconfinement présenté cette semaine par le gouvernement de la Saskatchewan.

Lors d'une mêlée de presse jeudi, le premier ministre du Québec a assuré qu’un plan de déconfinement similaire sera présenté dans les prochaines semaines dans la belle province. Aux dires de François Legault, beaucoup de pression est actuellement mise sur la santé publique pour en arriver à ce plan.

Ce dernier a indiqué qu’il voudrait un plan « qui va jusqu’au bout » comme celui présenté par son homologue, Scott Moe, en Saskatchewan.

« Ce que j’aime dans les trois étapes du plan de la Saskatchewan, c’est qu’on va jusqu’au bout. (...) Quand est-ce qu’on va pouvoir faire un party chez nous? Il faut que ça soit dans le plan », d’indiquer François Legault.

Ce dernier a toutefois réitéré qu’il allait principalement se fier à la santé publique provinciale. En effet, alors que le plan de la Saskatchewan se base uniquement sur le pourcentage de vaccination, la santé publique québécoise indique que l’état de la contagion de chacune des régions doit également être pris en compte.

Le code de couleurs émis par la Santé publique pourrait également cohabiter avec le plan de réouverture, avance François Legault.

Le premier ministre précise que son approche restera prudente. Ce dernier évoque les situations en Ontario, en Alberta et en France qui ont vécu des situations épidémiologiques plus difficiles qu’au Québec. Il reste positif que les jeunes vont également répondre à la campagne de vaccination au même titre que les plus vieux.

Passeport vaccinal

Le premier ministre indique que si les preuves de vaccination resteront assurément demandées lors de voyages à l’international, il attend toujours les recommandations de la santé publique à savoir si une confirmation de vaccination pourrait être demandée afin d’entrer dans différents endroits au Québec. Rappelons qu’un regroupement de tenanciers de bars avait notamment suggéré cette idée afin de pouvoir ouvrir leurs portes la semaine dernière.

Démission de Marie-Ève Proulx

François Legault a également indiqué que c’est le gouvernement qui a réglé la facture des frais judiciaires entourant la démission de l’ex-ministre et responsable de la région de Chaudière-Appalaches Marie-Ève Proulx.

Un dédommagement représentant quelques mois de salaire a été octroyé à un employé en rapport avec cette situation. Québec a également payé la facture. Toujours député et présente dans son bureau de comté, le premier ministre assure que la gestion de l'ex-ministre sera suivie.