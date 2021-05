Jonathan V. Bolduc demande au gouvernement de ne pas oublier la Beauce

Le maire de Saint-Victor et préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc, ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas fait mention de la Beauce lors de la présentation du plan de déconfinement hier soir.

C'est ce qu'il a expliqué dans une publication ce matin sur son compte Facebook. Dans celle-ci il mentionne avoir bien écouté la conférence de presse de François Legault et de la santé publique tenue hier soir. Cependant, il souligne que malgré une nette diminution des cas de COVID-19 en Robert-Cliche ces derniers jours, rien n'a été précisé quant à un potentiel retrait des mesures sanitaires d'urgence.

Jonathan V. Bolduc compare alors les chiffres de la santé publique de Chaudière-Appalaches entre la MRC Nouvelle-Beauce qui a obtenu un retour au rouge au début du mois de mai et celle de sa propre MRC.

Ainsi, en Nouvelle-Beauce les chiffres étaient de 56,49 % le 24 avril, puis de 25,51 % au 1er mai. C'est ce qui a permis à ce territoire de levers les mesures sanitaires d'urgence. Comparativement, les données de la MRC Robert-Cliche recensaient 61,37 % le 8 mai et 29,57 % en date du 15 mai.

« Je ne suis ni médecin ni scientifique, mais les données de Nouvelle-Beauce de fin avril/début mai ressemblent à nos données de la semaine passée et de cette semaine. Pourtant, on reste en rouge foncé. Sans compter que notre vaccination est bien sûr aujourd’hui bien plus avancée que Nouvelle-Beauce ne pouvait l’être au moment où les mesures d’urgence leur furent retirées », s'offusque le préfet. « Ça donne l’impression comme lorsqu’on était à l’école, qu’on avait étudié fort pour un examen et qu’on a eu de bons résultats - pour finalement se faire ignorer à la soirée des méritas. »

Il rappelle également que les Beaucerons ont la « tête dure », comme l'avait mentionné Christian Dubé lors de sa visite à Beauceville le mois dernier, mais que c'est ce qui fait leur force et leur réussite.

« On s’est fait pointer du doigt quant à notre score de vaccination, ces observations ayant été faites au moment où des craintes se multipliaient envers le AstraZeneca. Pourtant, notre vaccination va réellement bien : en date d’hier, 50% de nous avions reçu une 1re dose, en ligne avec les résultats nationaux », a-t-il ajouté.

Le maire de Saint-Victor termine son message en se questionnant sur le score attendu par la santé publique pour permettre de redonner un peu d'air aux citoyens de la Beauce.

« On vous demande de ne pas ignorer notre Beauce, SVP. Et on vous réitère notre entière collaboration pour se débarrasser de la COVID-19 », conclut Jonathan V. Bolduc.