Maxime Bernier est sorti de prison mais a dû annuler sa tournée au Manitoba

Suite à son arrestation d'hier par des agents de la GRC dans le cadre de la tournée anti-confinement qu'il a entreprise au Manitoba, Maxime Bernier a finalement été libéré tard hier soir.

« Je suis sorti de prison! C’est plaisant de retrouver la liberté! Continuons maintenant le combat pour libérer tous les Canadiens de nos despotes fédéraux et provinciaux! », a-t-il indiqué dans une publication sur son compte twitter.

Le chef du Parti populaire du Canada a passé environ huit heures en prison au détachement de la GRC de Saint-Pierre-Jolys avant de pouvoir sortir à condition de payer une caution en espèces de 1 000 $ et de promettre de ne pas enfreindre la loi manitobaine.

« Je savais que je risquais d'être arrêté au Manitoba après la lettre de menace que j'ai reçue du responsable de la santé publique de la province et les déclarations du despote local Brian Pallister. Mais c'est quand même toujours un choc quand ça arrive, quand la police vous traite comme un criminel et vous passe les menottes parce que vous avez osé parler à une dizaine de personnes en plein air dans un petit village une demi-heure plus tôt », a commenté le politicien beauceron.

Il devra comparaître devant le tribunal à Winnipeg le 27 juillet. Un refus d'accepter les conditions de mise en liberté sous caution ou toute récidive au Manitoba après sa libération l'aurait potentiellement contraint de rester en prison jusqu'à cette comparution devant le tribunal.

Ainsi, il est revenu à Montréal ce matin après avoir pris le premier vol en partance du Manitoba à 9h45, heure locale.

Contraint de quitter la province et d'annuler sa « Tournée Mad Max du Manitoba », il promet tout de même de poursuivre la lutte pour mettre fin aux confinements qu'il juge « injustifiés et désastreux » au Manitoba et à travers le pays dans les jours et les semaines à venir.