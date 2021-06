Plusieurs réalisations dans Beauce-Sud malgré la COVID-19, estime le député Samuel Poulin

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, trace un bilan positif de la plus récente session parlementaire et de l’avancement de nombreux engagements et dossiers dans la circonscription de Beauce-Sud.

C'est du moins ce qu'il a indiqué lors d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Malgré la COVID-19, le député a redoublé les efforts pour la concrétisation de nombreux projets dans la région. C’est un montant minimum de 230 millions $ qui ont été investis par le gouvernement du Québec dans Beauce-Sud depuis son entrée en fonction.Voici quelques exemples :

Construction du Complexe multisport

► Un investissement de plus de 35M$ du gouvernement du Québec soit plus de 85% des coûts. Ouverture prévue à l’automne 2022.

Prolongement de l’autoroute 73 de 7.5 KM

► Un investissement de près de 100 M$.

► Depuis son annonce en décembre dernier, le dossier progresse très rapidement. ► L’avant-projet préliminaire est complété et l’étude d'impact sur l’environnement est en cours. Le mandataire est sur le terrain afin de compléter la description des milieux. Des consultations auront lieu prochainement sous forme de « Focus group » afin d’informer la population sur les détails du projet. Un appel d'offres public pour la conception et les plans et devis seront lancés cet été. Le début de construction est toujours prévu en 2024. du gouvernement du Québec.

Synchronisation des feux sur le boulevard Lacroix (21 intersections)

► L’avant-projet sera complété en juillet 2021. Plusieurs feux devront faire l’objet d’un changement et d’une modernisation.

► Les plans et devis seront prêts en septembre 2021.

► Les travaux sont prévus au printemps et à l’été 2022.

Aide financière pour la réfection du pont couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins

► Confirmation d’un investissement de près de 2 M$ du gouvernement du Québec pour sa réalisation. Des échanges se poursuivent avec la municipalité relativement à l’échéancier des travaux.

Première maison des Aînés en Beauce à Saint-Martin

► Un projet de 48 nouvelles unités.

► La Société québécoise des infrastructures (SQI) analyse actuellement le résultat du récent appel d’offres.

Construction d’un nouveau CPE à Saint-Georges.

►Financement de 44 nouvelles places et octroie d’une aide de près 600 000$ pour l’aménagement. Ouverture à l’automne 2021.

Automatisation et numérisation des entreprises en Beauce

► Des aides totalisant près de 14M$ pour six entreprises.

Samuel Poulin rappelle aussi que des subventions ont été versées pour la réalisation d’infrastructures sportives et récréatives à Saint-Côme-Linière, Saint-Martin, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Évariste, Lac-Poulin, Sainte-Clotilde, Saint-Zacharie et Saint-Éphrem ainsi que pour le Pavillon d’accueil de la Zec Jaro à Saint-Théophile.

Des travaux se tiendront dès cet été, entre autres, à Saint-Martin, Saint-Éphrem, Notre-Dame-des-Pins, Sainte-Aurélie, Saint-Honoré, La Guadeloupe, Saint-Philibert et Saint-Robert-Bellarmin.

Enfin, plus de 450 000$ ont été distribués en aide spéciale par le député et ses collègues ministres aux banques alimentaires et divers organismes communautaires de Beauce-Sud.

« Malgré les nombreux enjeux reliés à la COVID-19, il était très important pour moi, de continuer à faire cheminer mes dossiers et mener à terme plusieurs réalisations pour la Beauce. Nous avons pleinement réussi. Je suis particulièrement heureux pour nos concitoyens, des nombreux chantiers qui sont en cours dans Beauce-Sud, grâce à notre travail acharné et nos investissements massifs dans la région. À terme, tout ceci augmentera significativement la qualité de vie des jeunes, des familles ainsi que nos aînés », de conclure l'élu.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.