COVID-19 : plus de 66 millions de doses de vaccins reçues au Canada

De passage à Moncton au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'avec le plus récent envoi, le Canada a maintenant reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada. Le tout, deux mois avant l'objectif initial de septembre.

Cette étape importante dans la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Canada est le résultat d'une approche d'approvisionnement proactive, axée sur la création d'un portefeuille de vaccins diversifié, a indiqué le premier ministre.

« Au fur et à mesure que les vaccins étaient autorisés par Santé Canada, le gouvernement est demeuré en communication avec les fournisseurs de vaccins afin d'accélérer les calendriers de livraison et de faire parvenir le plus grand nombre de doses au pays le plus rapidement possible. Le Canada continue d'être un chef de file mondial en matière de taux de vaccination, avec plus de 80 % des personnes admissibles dans le pays ayant reçu leur première dose et environ 64 % étant entièrement vaccinées », a signalé M. Trudeau par voie de communiqué de presse.

Il estime que l'annonce d'aujourd'hui n'aurait pas non plus été possible sans l'Agence de la santé publique du Canada en partenariat avec les Forces armées canadiennes, qui ont contribué au déploiement des vaccins à travers le pays. Rappelons que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 9 milliards de dollars pour l'achat de vaccins et de traitements et pour fournir un soutien international.

« Le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie est que tous se fassent vacciner complètement le plus tôt possible. L'étape d'aujourd'hui est un signe clair que nous nous rapprochons de cet objectif. Je demande aux Canadiens de réserver leur vaccin dès aujourd'hui, afin de se protéger et de protéger leurs proches et leurs communautés. Nous continuerons de faire ce qu'il faut pour protéger la santé des Canadiens, finir la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide pour tous », de conclure le premier ministre du Canada.