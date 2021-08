Sainte-Marie obtient 10 M$ pour la réhabilitation de terrains stratégiques

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, et le député de Beauce Nord, Luc Provençal ont annoncé une aide financière de 10 M$ octroyé par le gouvernement du Québec à la Ville de Sainte-Marie pour appuyer un projet de décontamination, de réaménagement et de valorisation de terrains stratégiques.

Les terrains en question pourraient accueillir la réalisation d’initiatives économiques et sociales retenues dans le cadre des priorités régionales de la Chaudière-Appalaches.

« Nous avons une vision cohérente et innovante du développement économique de Sainte-Marie et de la MRC de La Nouvelle Beauce. En soutenant la décontamination de terrains susceptibles d’accueillir de tels projets, nous favorisons une relance rapide et durable de notre économie, en plus de stimuler davantage l’essor de la circonscription de Beauce-Nord », d'indiquer Luc Provençal, député de BeauceNord

La ministre Lecours a précisé qu'il s'agissait d’une étape déterminante pour la région et que cela aurait certainement des retombées positives sur le territoire, en plus d’accélérer la relance économique de Chaudière-Appalaches et de tout le Québec.

Cette annonce a été faite aujourd'hui à l'hôtel de ville de Sainte-Marie en présence des deux personnalités politiques, Mme Lecours et M Provençal.