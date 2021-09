375 M$ pour améliorer les soins de services à l'Hôtel-Dieu de Lévis

Ce matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, André Lamontagne, est venu annoncer un investissement de 375 M$ à l’Hôtel-Dieu de Lévis pour améliorer ses infrastructures et ses services.

M. Lamontagne indique que le bloc opératoire va disposer de 18 espaces de préparation et de récupération en salle de réveil et 30 autres espaces de préparation et de récupération de chirurgie d’un jour. « Alors, c’est une augmentation de capacité de 50 à 100 % », ajoute le ministre.

Le bloc endoscopique, qui regroupe la gastroentérologie, la pneumologie et la neurologie, va être rapatrié sur un seul site et va comporter 12 salles d’endoscopie polyvalente, soit trois de plus et 30 espaces de préparation et de récupération. Actuellement, on compte 9 salles d’opération.

« Ces améliorations ensembles vont faire en sorte que beaucoup d’avantages pour le personnel, la gestion des délais d’attente, une plus grande efficacité clinique, une meilleure coordination de soins, mais aussi c’est une amélioration pour la prévention et le contrôle des infections et une meilleure capacité d’attraction et de rétention du personnel », selon André Lamontagne.

Plus de soins cliniques aux patients

Le PDG par intérim du CISSS-CA, Patrick Simard, est persuadé que ce projet sera bénéfique autant pour la population de Chaudière-Appalaches que pour le personnel soignant. L’accès aux soins sera amélioré notamment par une gestion des délais en lien avec la croissance des besoins des citoyens en matière d’examens diagnostiques et de services chirurgicaux. Le CISSS-CA mise sur ce nouvel environnement moderne et à la fine pointe de la technologie pour attirer et garder ses employés.

Le futur pôle logistique de cet hôpital aidera à améliorer l’offre de services auprès des unités de soins en les dégageant des tâches non cliniques. En d’autres mots, les activités logistiques seront divisées des activités cliniques. Également, il est question d’automatisation pour s’assurer que le personnel reçoit le bon produit au bon moment sans se préoccuper du côté logistique.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux indique que la première pelletée de terre ne se fera pas avant au moins 2023 ou 2024.