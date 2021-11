Richard Lehoux nommé Ministre associé de l’Agriculture dans le Cabinet fantôme conservateur

Le député de Beauce, Richard Lehoux, a été nommé Ministre associé du Cabinet fantôme conservateur responsable de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Sécurité alimentaire.

C'est le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, qui a contacté dernièrement Richard Lehoux pour lui faire part de ses intentions. Le député fera ainsi équipe avec le député de Foothills (Alberta), John Barlow, qui devient à nouveau ministre pour ce portefeuille.

« C’est avec humilité et fierté que j’accepte de reprendre ce défi. Il me fera plaisir de partager de nouveau mes connaissances et mon expertise avec mon collègue John Barlow pour mettre de la pression sur le gouvernement libéral afin que ce dernier agisse dans les dossiers agricoles urgents. Au début de mon mandat en 2019, j’ai eu la chance de travailler avec lui sur ce portefeuille. Je suis très heureux de pouvoir le retrouver », a précisé M. Lehoux.

Avec cette nomination, Richard Lehoux continuera également de faire valoir les intérêts des Beaucerons au Parlement canadien.