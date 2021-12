Québec va investir 52 millions $ pour moderniser certaines RPA

Québec a annoncé un investissement de 52 millions $ sur cinq ans, pour la mise en place d’un programme d’aide à la modernisation des installations de certaines résidences privées pour aînées (RPA).

Le programme a pour but d’aider en particulier les plus petites à faire des travaux nécessaires pour offrir des milieux plus sécuritaires et confortables à leurs résidents.

Les RPA, qu’elles soient privées ou de type OBNL, et qui comptent moins de 250 unités bénéficier d’une aide financière. Les critères pour être admissible sont de faire :

des travaux sur les installations électriques, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation ;

des travaux visant à améliorer la sécurité des personnes aînées lors de leurs déplacements ;

des travaux d’inspection et d’évaluation de la fonctionnalité des systèmes de gicleurs, des systèmes électriques et des systèmes de plomberie ;

des travaux sur la structure et les surfaces du bâtiment visant à assurer la sécurité des résidents, incluant les travaux de toiture.

Ce programme entrera en vigueur dès le 1er janvier et se terminera le 31 décembre 2025, date limite pour déposer une demande d’aide financière.

« L'objectif de mettre sur pied un tel programme est de permettre à nos aînés de partout au Québec d'avoir accès à des milieux de vie accessibles, sécuritaires et proches de leur communauté. Notre gouvernement est conscient que de nombreuses RPA ont été fragilisées par la pandémie de la COVID-19, et leur présence est essentielle au continuum d'habitation. Voilà pourquoi nous souhaitons leur donner l'occasion de moderniser leurs installations sans compromettre leur existence, grâce à ce soutien financier », indique par communiqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux