Le député Luc Provençal dresse son bilan de la dernière session parlementaire

À l’aube du temps des Fêtes, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, dresse un bilan positif de la dernière session parlementaire ainsi que des annonces faites depuis juin pour la circonscription.

Mais avant tout, il tient à souligner les efforts de tout un chacun en regard du combat contre la COVID-19. « Vous avez relevé ce défi avec résilience, détermination, empathie et respect des mesures. Vous méritez mon admiration. Demeurons prudents et vigilants », a -t-il lancé à l'endroit de ses commettants.

Dans les projets d'envergure qui ont été complétés cette année dans le comté, on a vu l'ouverture officielle du nouveau bâtiment abritant le campus Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches.

Aussi, parmi les annonces faites par Luc Provençal, on retient:

► 10 M$ pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques à Sainte-Marie.

► Près de 6,3 M$ pour le réseau cyclable dans Beauce-Nord (nouveau tronçon Scott/Saint-Anselme).

► Plus de 1,1 M$ pour des infrastructures de transport collectif en MRC Nouvelle-Beauce (Sainte-Marie). Stationnement incitatif de 118 places, terminus léger comprenant trois quais pour les autobus ainsi que des commodités pour les usagers.

► Plus de 420 000 $ à l'entreprise Structures Saint-Joseph (Programme Innovation Bois).

► Appui de plus de 479 000 $ à la Coop santé Robert‑Cliche (Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif).

► Plus de 4,8 M$ pour des infrastructures d'eau à Saint-Lambert-de-Lauzon.

► Un soutien de 40 000 $ au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce.

► Investissement de 275 000 $ pour bonifier l'offre touristique au Village Aventuria de Saint-Jules.

► Plus de 10,6 M$ (via Investissement Québec) pour accroître la productivité de quatre entreprises en Robert-Cliche (CHAP Alliance (ARTB), MBI Plastique, Multi Excel et René Bernard).

► Plus de 33 000$ (avec Beauce-Sud) pour attribuer des bourses « spéciales » pour les finissants 2020-2021.

►Bonification de plus de 7 millions $ dans Beauce-Nord pour des infrastructures municipales (TECQ).

► Près de 2 millions $ pour soutenir les infrastructures de 18 municipalités de Beauce-Nord (PRABAM).

Le député rappelle aussi l’ouverture prochaine d’un tout nouveau CPE à Scott (mars 2022) et d’une nouvelle école primaire dans la même municipalité (rentrée 2022) ainsi que la poursuite des travaux avec les élus locaux, promoteurs, et industriels concernés pour la réhabilitation du réseau ferroviaire entre Vallée-Jonction et Thetford.