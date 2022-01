Fermeture des bureaux du député de Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a annoncé sur sa page Facebook qu’à partir d’aujourd’hui il n’était plus possible de le rencontrer en personne à son bureau de comté à Sainte-Marie.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a annoncé via sa page Facebook qu’à partir d’aujourd’hui il n’était plus possible de le rencontrer en personne à son bureau de comté à Sainte-Marie.

Le député explique que le but est de diminuer les contacts et poursuivre les efforts pour freiner la prolifération de la COVID-19. Ainsi, son équipe et lui seront toujours disponibles, mais par téléphone ou courriel. Les employés ont été mis en télétravail.

Toutefois, l’horaire n’a pas changé et demeure du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h, puis le vendredi de 8 h à midi.

Les gens peuvent écrire au [email protected] ou téléphoner au 418-387-2044 ou au 1 800 463-2544.

Bien que la fonction « Messenger » sur la page Facebook est active, M.Provençal demande de ne pas l’utiliser pour parler de sa situation personnelle : « le téléphone et le courriel demeurent plus sécuritaires en matière de confidentialité ».

Finalement, pour assurer que la priorité demeure aux citoyens de la circonscription, le message doit contenir un nom complet, une adresse et un numéro de téléphone. Autrement, il n’y aura aucun suivi.