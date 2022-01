Opération haute vitesse: tous les foyers de Robert-Cliche seront branchés d'ici l'automne

Après plusieurs années de travail, près de 480 foyers de la MRC Robert-Cliche vont enfin avoir accès à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022.

Ce sont l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), Gilles Bélanger, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ainsi que le vice-président au développement d’entreprise pour Sogetel, Richard Biron, qui en ont fait l’annonce aujourd’hui. Tous trois se sont dit très heureux que ce projet se réalise enfin.

« J’accueille avec grand enthousiasme cette nouvelle fort attendue par la MRC de Robert- Cliche. L’accès à un réseau Internet haute vitesse fiable et de qualité est essentiel en 2022 », a indiqué Luc Provençal.

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de près de 3,3 millions de dollars du gouvernement du Québec, dans le cadre du volet Éclair III de l’Opération haute vitesse, ainsi qu'à l'investissement des élus et des municipalités. La structure et les frais d'entretiens seront cependant à la responsabilité de Sogetel, fournisseur de ce réseau Internet haute vitesse.

Les municipalités visées par le projet sont celles de Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Sévérin et Saint-Victor.

De ce fait, l’ensemble des foyers admissibles de ce territoire sera branché au plus tard en septembre 2022. Dans le cadre de l'Opération haute vitesse du gouvernement, un foyer admissible correspond à un immeuble relié à un compteur d'Hydro-Québec, ou autre distributeur d'électricité; dans lequel peut résider à l'année une personne physique. Si l'immeuble en est un à logements multiples, chaque unité de cet immeuble étant reliée à un compteur d'électricité constitue un foyer distinct. Ainsi, les chalets correspondants à ces critères seront eux aussi connectés.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l’Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés. Notons d'ailleurs que l’Opération haute vitesse lancée le 22 mars 2021, permettra au Québec, à terme, d’afficher le plus haut taux de connectivité au Canada, soit plus de 99 %.

« Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n’a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d’Internet en région. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Plus d’un milliard de dollars ont été investis pour soutenir des projets dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Sogetel est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région », de soutenir Gilles Bélanger.