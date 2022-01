Maxime Bernier tend la perche à des députés conservateurs de joindre son parti

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a lancé une invitation à quelques élus conservateurs fédéraux de joindre sa formation politique afin de sortir de « ce parti [conservateur] moralement et intellectuellement corrompu.»

C'est du moins ce qu'il a déclaré en conférence de presse virtuelle, vendredi, alors qu'il a accusé Ottawa et les gouvernements des provinces de brimer les droits de la population canadienne avec des mesures sanitaires contre la COVID-19 imposées par des « politiques malavisées.»

« Je tiens à féliciter la poignée de députés conservateurs, dont la chef adjointe Candice Bergen et le porte-parole en matière de finances Pierre Poilièvre, d'avoir enfin trouvé le courage de s'opposer aux mesures autoritaires du gouvernement après deux ans de silence. Ça contraste agréablement avec les positions de leur chef [Erin O'Toole], qui est incapable de répondre à des questions simples et qui a essentiellement soutenu chacune des décisions de Trudeau concernant la Covid. La porte est ouverte ici au Parti populaire s'ils veulent nous rejoindre », a lancé l'ex député de Beauce.

En réponse à une question d'EnBeauce.com, il a nié que cette invitation soit un signe qu'il s'intéresse à nouveau aux affaires du Parti conservateur du Canada, lui qui s'était fait coiffer au fil d'arrivée par Andrew Scheer dans la course à la direction de la formation politique en 2017. Un défaite qui a porté Maxime Bernier à créer le PPC. Il a aussi tenu à dire qu'il ne fusionnerait « jamais, jamais » avec son ancienne formation.

Lors de son point de presse, M. Bernier a confirmé qu'il se joindra à la manifestation des camionneurs prévue demain sur la Colline parlementaire car il estime que l'obligation de vaccination est « un exemple flagrant de l'approche non scientifique adoptée par le gouvernement fédéral » et que les camionneurs transfrontaliers non vaccinés fournissent « un service essentiel » à l'économie canadienne depuis deux ans.

Il croit aussi que le fédéral doit mettre fin à toutes les restrictions de voyage en avion, en train et en bateau pour les Canadiens non vaccinés et que le gouvernement doit cesser de renflouer financièrement les provinces qui « ravagent leur économie avec des confinements, des couvre-feux, des passeports vaccinaux et des obligations de vaccination. »

Pour M. Bernier, les efforts des autorités devraient être mis pour protéger les plus vulnérables de la société, soit les personnes de 70 ans et plus, afin de laisser aux autres le champs libre de « mener une vie normale.» Il n'a toutefois pas expliqué les détails de comment cela pourrait s'appliquer concrètement dans une «vie normale» de tous les jours.