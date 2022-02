Poilièvre se lance dans la course; Rayes quitte ses fonctions de lieutenant politique du Québec

Le député conservateur Pierre Poilièvre a lancé sa candidature à la direction du parti en déclarant qu’il se présente comme le prochain premier ministre.

Il est le premier candidat à annoncer son intention de se présenter à la tête du parti après que les députés ont forcé Erin O’Toole à quitter son poste il y a trois jours.

Dans une vidéo de quatre minutes publiée sur les réseaux sociaux samedi soir, M. Poilièvre critique les dépenses du gouvernement et dit qu’il veut faire « du Canada le pays le libre au monde ».

Assis à un bureau devant une étagère avec une musique douce en fond, le député de Carleton ne mentionne pas le nom du parti conservateur ni la course à la chefferie, disant seulement qu’il souhaite devenir premier ministre.

M. Poilièvre se lance avant le début officiel de la course alors que le comité électoral du parti n’existe pas encore et qu’aucune règle n’a été publiée.

En tant que tel, il ne peut pas commencer à collecter des fonds. Un document joint à sa vidéo de lancement énumère les options que les partisans peuvent choisir pour l’aider.

L’annonce a été rapidement suivie par l’appui de nombreux députés.

« Je suis avec Pierre, a tweeté la députée ontarienne Melissa Lantsman. Pas de doute — Pierre est la bonne réponse à un Parti conservateur fort et uni. »

Le député conservateur de longue date du Manitoba, James Bezan, a également soutenu M. Poilièvre, affirmant dans un tweet qu’il avait les compétences en communication ainsi que l’éthique de travail et les « fortes valeurs conservatrices » pour vaincre Trudeau.

De nombreux conservateurs considèrent le député de 42 ans de la région d’Ottawa comme un favori dans la course.

Il est actuellement porte−parole du parti en matière de finances et a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2004 à l’âge de 24 ans, au sein du gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

Tout au long de son mandat, M. Poilièvre s’est forgé une réputation d’orateur profondément ancré dans les valeurs et la pensée conservatrices.

Il entre dans la course avec beaucoup d’appui sur les médias sociaux. Lors des élections de l’année dernière, il faisait ses propres vidéos et slogans de campagne, distincts de ceux du parti ou du chef.

Une semaine mouvementée pour Alain Rayes

Le député de Richmond−Arthabaska, Alain Rayes, a annoncé dimanche qu’il quittait ses fonctions de lieutenant politique du Québec afin de participer activement à la prochaine course à la direction du Parti conservateur.

Il a aussi dit qu’il ne serait plus membre du cabinet fantôme de la formation.

Nommé par le précédent chef Erin O’Toole en novembre, M. Rayes a reconnu sur sa page Facebook que la «semaine avait été mouvementée» pour lui.

Neutre lors de la course précédente, le député compte appuyer un candidat au cours de la prochaine campagne. «Mon vœu le plus cher est que le Parti conservateur se dote d’un chef représentant les idéaux et les valeurs progressistes, de centre−droit économique et qu’il soit en mesure d’unir l’ensemble de nos membres autour d’un objectif commun: déloger le gouvernement libéral de Justin Trudeau.»

L’annonce de M. Rayes survient moins de 24 heures après que le député Pierre Poilièvre eut indiqué son intention de briguer les suffrages pour succéder à M. O’Toole.

La cheffe intérimaire du parti, Candice Bergen, a aussitôt annoncé la nomination du député de Mégantic—L’Érable, Luc Berthold, à titre de lieutenant politique du Québec.

Le nouveau titulaire de ce poste monte en grade puisqu’il devient aussi chef adjoint de l’opposition.

M. Berthold demeure le porte−parole du parti en matière de santé.

«Je me réjouis que Luc ait accepté de servir en tant que chef adjoint à mes côtés, a déclaré Mme Bergen, par communiqué. Luc est une personne respectée au sein du caucus et il sera une voix forte et de principes pour le Québec et pour notre pays. Sa grande expérience et son sens politique seront des atouts pour notre équipe, et j’ai très hâte qu’on se mette au travail.»