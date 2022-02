François Legault ne veut pas de loi fédérale sur les mesure d'urgence au Québec

Le premier ministre François Legault s’oppose catégoriquement à l’application de la loi fédérale sur les mesures d’urgence au Québec.

Avant même qu’elle ne soit annoncée par Ottawa, M. Legault a précisé, lundi à Longueuil, avoir discuté de cette question avec ses homologues fédéral et provinciaux plus tôt dans la journée.

«Comme premier ministre du Québec, j’ai été très clair avec M. Trudeau: on ne veut pas d’une loi des mesures d’urgence fédérale au Québec. Nos policiers, entre autres la SQ (Sûreté du Québec), font un bon travail. La situation est sous contrôle et ce n’est pas le temps de mettre de l’huile sur le feu.»

Plus encore, M. Legault a laissé entendre que c’était aux provinces de décider de l’application d’une telle mesure sur leur territoire. «Ça devrait être seulement dans les provinces où les premiers ministres le souhaitent.»

Le premier ministre a cependant reconnu qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher Ottawa d’imposer sa loi sur les mesures d’urgence sur le territoire québécois, mais a ajouté qu’il s’agirait à ce moment d’une décision politique.

Il a d’ailleurs offert son appui à son vis−à−vis ontarien, Doug Ford, dans cette démarche. «Je comprends qu’il y a un problème particulier en Ontario, en particulier à Ottawa et on est bien prêts à supporter ce qui est nécessaire d’être fait par le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement fédéral et évidemment aussi le gouvernement municipal de la ville d’Ottawa.»

Au Québec, a−t−il toutefois fait valoir, les manifestations d’opposants aux mesures sanitaires, samedi dernier à Montréal et le week−end dernier à Québec, ont démontré que la situation peut être contrôlée sans qu’elle ne dégénère.

Levée du passeport vaccinal en vue

D’autre part, il estime qu’il est temps de rassembler les Québécois et non de les diviser avec ce genre de durcissement. Il a fait valoir à cet effet que le Québec s’en va justement dans la direction contraire.

En fait, le premier ministre, qui doit rencontrer les responsables de la santé publique avec son ministre de la Santé, Christian Dubé, ce lundi soir, a même annoncé une volte−face complète en ce qui a trait au passeport vaccinal.

Alors que, pas plus tard que la semaine dernière le ministre Dubé parlait encore d’une possible exigence de la troisième dose, François Legault a annoncé que Québec s’en va dans la direction contraire. «La semaine dernière on a annoncé un calendrier de déconfinement d’ici le 14 mars et ce (lundi) soir, on va discuter de la possibilité aussi d’avoir un calendrier pour retirer le passeport vaccinal.»

