Québec précise les mesures mises en place pour accueillir les Ukrainiens

Un affrontement se prépare entre Ottawa et les provinces sur le financement et le respect des compétences en santé. L’alliance conclue mardi entre le premier ministre Justin Trudeau et le chef néo−démocrate Jagmeet Singh bafoue les compétences des provinces et, de ce fait, ne doit pas avoir d’avenir, selon le premier ministre François Legault, prêt à en découdre avec son homologue fédéral.