Luc Provençal sollicitera un second mandat dans Beauce-Nord

Aujourd'hui, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant a présenté le plan de relance du réseau de la santé, lors d'une conférence de presse. M. Dubé a débuté en mentionnant que son gouvernement avait appris beaucoup grâce à la pandémie et qu’il en voyait du positif.