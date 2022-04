Le Conseil canadien des affaires presse Ottawa d'atteindre la cible de 2 % de l'OTAN

Les trois plus grandes centrales syndicales du Québec ont annoncé dimanche matin la création d’un front commun pour les négociations de conventions collectives du secteur public de 2023. L’alliance entre la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) inclura une coordination de leurs demandes à la table de négociations et une entente de non−maraudage entre les différentes organisations.