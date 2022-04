Québec investit plus de 92 000 $ pour un nouveau pavillon d’accueil au Grand Morne

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé une aide financière de 92 650 $ afin de développer un nouveau pavillon d’accueil au parc régional du Grand Morne à Sainte-Clotilde-de-Beauce.

Le nouveau pavillon comptera un bureau d’accueil, douche, eau potable, bancs, terrasse et des tables à pique-nique. Le coût total du projet est de 120 200$.

« Le Grand Morne est une institution en Beauce et sa popularité est grandissante. Pour faire vivre une expérience à nos citoyens, mais également pour attirer des touristes en Beauce, il était important pour nous de construire un nouveau pavillon d’accueil qui va améliorer l’expérience pour tous », a commenté le député.

Cette somme est accordée à la suite du premier appel de projets du Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux (PDOTPR) du ministère du Tourisme, annoncé par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, l’automne dernier à Saint-Georges.

« Il s’agit d’une belle et grande journée pour Sainte-Clotilde et l’avenir du Grand Morne. Comme municipalité, nous avions des besoins pour continuer de bonifier le site et être compétitifs avec les parcs régionaux partout au Québec. Le Grand Morne est un site exceptionnel, et grâce à l’appui de notre député, nous sommes destinés à un bel avenir », a commenté Gérald Grenier, maire de Sainte-Clotilde.