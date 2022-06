Beauce-Nord: 1,1 million $ pour bonifier la couverture ambulancière

Un montant annuel récurrent de 1 162 498 $ sera octroyé au CISSS de Chaudière-Appalaches pour un rehaussement de la desserte ambulancière dans Beauce-Nord.

C'est le député de cette circonscription, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce ce matin par voie de communiqué de presse au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Précisons que ce financement supplémentaire servira à bonifier les ressources ambulancières actuellement déployées en horaires de faction dans la zone de Beauceville pour 17 520 heures par année en mode horaire.

Par ailleurs, le ministre Dubé a dit souhaiter que la gestion de la couverture ambulancière devienne de plus en plus décentralisée: « Les investissements annoncés aujourd’hui ont été élaborées en collaboration avec les responsables régionaux des services préhospitaliers d’urgence et cette façon de faire est là pour rester. »

Les changements devront être réalisés d’ici 31 mars 2023, en fonction de la capacité des titulaires de permis de services ambulanciers à déployer la main-d’œuvre requise.

« Je me réjouis de ces mesures de restructuration des services ambulanciers dans notre circonscription. Après la zone Sainte-Marie en janvier 2019, cela constitue un autre gain d’accessibilité majeur pour les citoyens de Beauce-Nord. Cette amélioration de la couverture ambulancière vient combler un besoin réel dans la région », a signifié le député Luc Provençal.