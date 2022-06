Crise des passeports : une situation qui aurait pu être anticipée, selon le député de Beauce

Depuis plusieurs semaines, un grand nombre de Québécois ont levé le ton pour dénoncer les délais considérés comme déraisonnables pour l’émission du passeport.

Le reste du Canada n’y échappe pas selon le député de Beauce, Richard Lehoux qui s’est entretenu avec la journaliste d'EnBeauce.com.

L’homme politique indique que l’ensemble de ses collègues à la Chambre des communes dénoncent cette situation. Les demandes sont toutes traitées à Gatineau et c’est vraiment « le goulot d’étranglement ».

Les Beaucerons qui doivent à tout prix avoir rapidement leur passeport doivent faire de la route jusqu’au bureau de la Capitale-Nationale. « Le problème ce n’est pas de remplir le formulaire, de l’envoyer, c’est rendre le passeport qui est plus compliqué. C’est la raison pour laquelle, ici pour la Beauce, le seul endroit pour tenter d’obtenir en personne son passeport est à Québec », ajoute-t-il.

Bien que Passeport Canada explique que les citoyens peuvent se présenter à l’un de leurs bureaux 24 à 48 heures avant leur départ, cela ne garantit pas qu’ils repartiront avec le précieux document leur permettant de sortir du pays.

Mentionnons qu’au Québec il n’y a que sept bureaux de Passeport Canada où l’on traite les cas urgents et la plupart sont dans les grandes villes, il y a des frais supplémentaires et vous devez prouver qu'il y a urgence.

Les documents suivants sont acceptés à titre de preuve que vous avez besoin d’un passeport :

un billet d’avion, d’autobus ou de train; Si vous voyagez en voiture, il vous faudra une déclaration écrite expliquant pourquoi vous devez voyager.

un itinéraire de voyage comportant une preuve de paiement;

une preuve de décès ou de maladie dans la famille qui nécessite un déplacement;

une déclaration écrite de votre part ou d’un tiers expliquant pourquoi vous avez besoin d’un passeport; Par exemple, pour satisfaire à des exigences juridiques, bancaires ou en matière de résidence.



Une situation qui aurait pu être évitée

Selon M.Lehoux, « ils ne se sont pas méfiés du fait que cette année on était la première année de renouvellement des passeports de 10 ans. Ça, on aurait pu anticiper qu’il y aurait une surcharge pour les passeports qui avaient été délivrés pour la période de 10 ans qui venaient à échéance en 2022. Et en plus, que ça fait deux ans que les gens n’ont pas sortis, n’ont pas eu à utiliser leur passeport. »

Pour exemple, des Québécois ont envoyé leurs documents en mars et en « temps normal » ils auraient dû déjà le recevoir. Certains ont été obligés d’annuler leur voyage n’ayant reçu aucun retour de la part de Passeport Canada.

Situation en Beauce

La ligne téléphonique des bureaux de circonscription du député de Beauce ne dérougit pas de citoyens qui appellent concernant cette question. Ce serait entre 20 et 30 personnes par jour qui sollicitent des informations concernant leur demande.

« Nous, en temps normal, on a des lignes dédiées aux députés où l’on peut appeler pour avoir l’information, mais la semaine passée j’ai parlé avec les gens de mon équipe et on a eu des délais d’attente entre 2 h -3 h 30 pour être capable de parler avec quelqu’un. Pour arriver à l’autre bout pour apprendre que le dossier est en traitement, mais on ne garantit pas à quel moment le passeport sera délivré à cause que c’est engorgé du côté de l’administration. »

Embauche de personnel

La ministre de Passeport Canada, Karina Gould, a annoncé à la Chambre des communes, la semaine dernière, qu’ils avaient embauché du personnel. Toutefois, comme nous explique le député de Beauce, ces nouveaux employés doivent suivre une formation d’une durée de 10 à 15 semaines. « Parce qu’on a vu des histoires d’horreur aussi. Dans le sens, que la personne s’est présentée à l’aéroport avec son passeport renouvelé et il y avait une erreur dessus à l’émission et n’a pu embarquer dans l’avion. »

Il ajoute que ces erreurs sont en raison de la pression qui est mise actuellement sur les épaules des travailleurs.

Centre de Service Canada à Saint-Georges

Pour les Beaucerons qui prévoient voyager dans plusieurs mois, il est possible de se présenter au bureau de Saint-Georges du Centre de Service Canada qui est dans le centre commercial Centre-Ville au deuxième étage. Cela permet de remplir les formulaires et de bien faire vérifier que tout est bien fait.

D’ailleurs, peu de personnes sont au courant de ce service et l’attente est presque nulle.

Clinique de passeports

Plusieurs Beaucerons se souviennent que l’ancien député de Beauce, Maxime Bernier tenait souvent des cliniques de passeports. Par contre, il faut savoir que cela ne servait qu’à remplir les documents requis et non à recevoir immédiatement son passeport.

Ainsi, cette option ne serait pas une solution et l’équipe de M. Lehoux n’envisage pas de le faire, car cela ne serait pas utile.