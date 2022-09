Le roi Charles III est officiellement chef d'État du Canada

Les électeurs qui seraient tentés de se laisser séduire par les promesses de baisses d'impôt de certains partis politiques devraient se rappeler qu'à quelques jours de la rentrée scolaire, on manquait encore d'enseignants, et qu'au plus fort de la pandémie, il a fallu faire venir l'armée dans des CHSLD parce qu'on manquait de travailleurs. Les ...