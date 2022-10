Cabinet fantôme conservateur: Richard Lehoux maintenu à l’agriculture

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, est de nouveau Ministre associé du Cabinet fantôme conservateur responsable de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Sécurité alimentaire.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, l'a contacté hier pour lui annoncer la nouvelle. Il fera ainsi équipe avec le député de Foothills (Alberta), John Barlow, qui devient à nouveau ministre pour ce portefeuille, en plus du député de Regina-Lewvan (Saskatchewan), Warren Steinley.

« Je suis très heureux de la confiance que le chef me porte en m’octroyant ce poste. J’accepte encore une fois ce défi avec fierté et humilité. Je me réjouis également de partager la charge avec mes collègues John Barlow et Warren Steinley », a confié Richard Lehoux.

En plus d’occuper son rôle de ministre associé, Richard Lehoux continuera de défendre les intérêts des Beaucerons au Parlement canadien.