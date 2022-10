Décès d'André Spénard: le drapeau en berne à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph de-Beauce a mis son drapeau en berne suite au décès d'André Spénard, qui a été maire de cette municipalité de 1996 à 2005.

Rappelons que l'homme politique, qui a aussi été député de Beauce-Nord de 2012 à 2018, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 72 ans.

«Au nom du conseil municipal, du personnel de la Ville, des Joselois et Joseloises, nous offrons à toute sa famille nos plus vives condoléances et saluons tout le dévouement qu'il avait pour sa communauté, a souligné Serge Vachon, actuel maire de la municipalité, par voie de communiqué de presse. En guise de reconnaissance envers M. Spénard, le drapeau de la Ville sera mis en berne jusqu'au jour de ses funérailles. » Les détails de celles-ci seront connus dans les prochains jours.

« Tu pars trop vite mon ami… Salut et merci André », a pour sa part écrit sur sa page Facebook le député actuel de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui lui a succédé en 2018. «[C'est] un être avec qui j’ai développé une grande amitié au fil du temps », a-t-il signalé, lui qui sera assermenté demain pour un 2e mandat à l'Assemblée nationale du Québec après l'avoir emporté par une mince majorité de 202 voix au scrutin du 3 octobre.