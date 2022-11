Tragédie de Lac-Mégantic: entente de principe avec Ottawa pour l'achat de terrains

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a annoncé qu’une entente de principe a été conclue mercredi entre le gouvernement du Canada et la Ville de Lac−Mégantic pour l’acquisition de parcelles de terrains appartenant à la Ville.

Ces parcelles sont requises pour la construction de la voie de contournement de Lac−Mégantic, a−t−il précisé dans un communiqué émis en soirée.

«Avec cette entente de principe, nous avons franchi une nouvelle étape vers la concrétisation de cette voie de contournement ferroviaire qui fera en sorte que la voie ferrée actuelle quittera définitivement le centre−ville de Lac−Mégantic. Nous poursuivrons le processus requis au cours des prochains mois afin de finaliser l’achat des parcelles de terrain», a déclaré le ministre Alghabra.

Il y a neuf ans, plus précisément le 6 juillet 2013, 47 personnes perdaient la vie lors de la pire tragédie ferroviaire de l’histoire du Canada. Un train rempli de pétrole brut venait de dévaler une pente en amont de la municipalité avant de dérailler en plein centre−ville de Lac−Mégantic, déclenchant des explosions et un immense incendie qui a fait 47 morts et défiguré le centre de la ville.

Depuis, la communauté et les administrations municipales qui se sont succédé réclament une voie de contournement ferroviaire pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.