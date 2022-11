Un dernier hommage à André Spénard

Voir la galerie de photos

Les funérailles de l'homme politique André Spénard ont été célébrées aujourd'hui, en l’Église de Saint-Joseph-de-Beauce, en présence du premier ministre du Québec, François Legault.

« Je viens rendre hommage à André Spénard. J’ai eu le privilège de l’avoir dans mon équipe et c’était un homme droit. Avec André, on avait toujours l’heure juste, qu’il soit d’accord ou pas d’accord, il tenait son bout », a déclaré le chef du gouvernement québécois, tout juste avant que ne débute la cérémonie. Il est devenu plus émotif au moment de raconter qu’il avait eu l’occasion de discuter avec M.Spénard un peu avant qu’il ne demande l’aide médicale à mourir. Il garde en sa mémoire l’homme impliqué et humble qu’était son ancien collègue.

Près d'une centaine de personnes ont assisté à la célébration privée, dont les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, le maire de Saint-Joseph, Serge Vachon, le préfet de la MRC de Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc et plusieurs autres membres de la classe politique, dont des membres de la CAQ.

Rappelons que cet ancien maire de Saint-Joseph (1996-2005) et ex-député de Beauce-Nord (2012-2018) est décédé le 14 octobre des suites d'un cancer. Il avait 72 ans.

Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux fils et ses cinq petits-enfants.