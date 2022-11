Samuel Poulin a de nouvelles responsabilités au sein du gouvernement

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a été nommé aux postes d’Adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications et Adjoint parlementaire au ministre responsable de la Jeunesse.

« J’accepte avec beaucoup d’enthousiasme les nouvelles responsabilités qui me sont confiées par le premier ministre. Travailler activement au développement et à la promotion de la culture québécoise était un rêve et un objectif. Étant très sensible à l’importance de la culture dans nos vies et surtout bien au fait des enjeux de l’industrie et de ses retombées économiques importantes, j’y mettrai tout mon cœur et mon énergie pour rapprocher encore plus, les décideurs locaux, la population et le milieu culturel », souligne le député.

Ayant eu une carrière dans les médias avant de devenir député, Samuel Poulin avait joué un rôle prédominant en 2020 sur la commission parlementaire portant sur l’avenir et la diversité des médias au Québec.

Le député de Beauce-Sud se voit également confirmer dans ses responsabilités d’Adjoint parlementaire, responsable de la Jeunesse. « Je suis très content de pouvoir retourner au Secrétariat à la Jeunesse. Au cours du récent mandat, j’ai bâti un plan d’action de 300 millions qui bénéficient actuellement à 500 000 jeunes partout au Québec. J’ai créé le premier programme d’aide aux infrastructures jeunesse pour aider nos organismes et bonifié la mission des CJE. J’ai aussi ajouté du financement pour les groupes environnementaux et culturels dans mon plan d’action. Je suis fier du boulot accompli, mais il en reste à faire. Les jeunes ne sont pas seulement l’avenir, mais aussi le présent », affirme Samuel Poulin.

Ces nouvelles fonctions amèneront également le député à siéger sur de nombreux comités touchant les enjeux de la jeunesse au Québec. « Le ministre, Mathieu Lacombe est un ami personnel et nous sommes habitués de travailler ensemble. Mathieu détient le même dévouement et la même passion que moi dans les dossiers. Nous sommes des livreurs et je suis très heureux de faire équipe avec lui et le premier ministre », conclut M. Poulin, qui œuvre dans l’entourage de François Legault depuis 2014, à la fois comme attaché de presse et maintenant comme député.