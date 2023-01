Nouvelle-Beauce: plus de 650 000$ pour des projets structurants en 2023 et 2024

La MRC de La Nouvelle-Beauce a récemment adopté sa Politique de soutien aux projets structurants 2023-2024 qui dispose d'une enveloppe de 663 428 $.

Dans le cadre du Fonds région et ruralité (FRR) Volet 2 – Soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, la MRC doit affecter une part du montant qui lui est versé pour soutenir la réalisation de projets structurants qui amélioreront les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental.

Les organismes admissibles sont :

- Les municipalités;

- Les organismes à but non lucratif (OBNL) légalement constitués;

- Les coopératives non financières.

Cette somme sera répartie entre les organismes admissibles de la façon suivante :

- L’enveloppe locale pour les projets des municipalités et des organismes locaux (OBNL etcoopératives non financières) : 90 %

- L’enveloppe supralocale pour les organismes ou projets supralocaux : 10 %

Pour qu’un projet soit considéré comme étant structurant, il doit répondre à certaines caractéristiques, notamment démontrer un potentiel de croissance pouvant provoquer un effet multiplicateur dans l’écosystème local ou supralocal, en appuyant d’autres projets ou initiatives. Il doit bien sûr apporter une stabilité ou une amélioration durable de la qualité de vie des citoyens et du développement du milieu en permettant de lever des obstacles au développement de la communauté.

L’appel de projets sera en continu jusqu’à la date limite du 30 septembre 2024 et les projets déposés feront l’objet d’une analyse par le comité technique d’analyse de projets, qui déposera ses recommandations au conseil au fur et à mesure.