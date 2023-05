Mesures d'aide en agriculture: l'UPA Chaudière-Appalaches satisfaite

L’Union des producteurs agricoles (UPA) de la région de Chaudière-Appalaches accueille positivement la nouvelle mesure visant à appuyer les entreprises agricoles qui vivent difficilement le contexte inflationniste actuel, communiquée aujourd’hui par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne.

Le Président régional de l'UPA dans Chaudière-Appalaches James Allen affirme une position qui va dans le même sens que l'administration générale de l'Union des producteurs agricoles. La concentration des productions laitières, bovines, porcines et ovines dans la région sauront certainement en bénéficier, selon lui.

André Lamontagne a fait l'annonce de nouvelles mesures de soutien en conférence de presse, le jeudi 11 mai dernier. Un montant de 100 M$ a été annoncé, avec une nouvelle garantie de fonds de roulement de 50 000$ sans remboursement de capital et d'intérêts pour les trois premières années.

Parmi d'autres mesures mises en place, un congé de remboursement de capital sera considérer. Il y aura également une remboursement des taux d'intérêt à hauteur de 5 % par année sur trois ans. Un total estimé à 2 000 entreprises agricoles pourront bénéficier de ces nouvelles interventions gouvernementales.

Dans ce sens, il faut souligner que les comptabilités ont été finalisées récemment et plusieurs entreprises ont conclu leur année financière à la négative.

Ces producteurs concernés auront ainsi l'opportunité d'appliquer directement aux nouvelles mesures de l'État québécois, ce qui rend l'intervention du ministère très profitable à court terme.

Cela dit, Monsieur Allen dit encore espérer des mesures supplémentaires du gouvernement dans les prochains temps. Il a notamment fait référence aux recommandations de l'UPA énumérés par un communiqué.

Pour en ajouter, James Allen s'est dit inquiet sur les impacts néfastes à court termes des problèmes en agriculture dans l'économie. Effectivement, les taux d'intérêts élevés, additionnés avec les revenus à la baisses et les dépenses à la hausses, mènent les démarrages difficiles dans le secteur.

Cette problématique n'est d'autant plus pas profitable pour la population, qui voit de son côté les frais de son panier d'épicerie augmenter avec l'inflation. La région de Chaudière-Appalaches, autant dans le secteur de la production que celui de la consommation, est affecté.

Sur ce, l'Union des producteurs agricoles semble satisfait des mesures annoncées par le ministère. L'organisation souhaite toutefois voir des mesures durables pour assurer davantage l'avenir viable de l'agriculture.

L'UPA provincial aussi satisfait

l'Union des producteurs agricoles (UPA) a réagi positivement à l'initiative. C'est par la voie d'un communiqué de presse que l'UPA général a précisé ses positions. « L’annonce d’aujourd’hui va dans le sens des solutions proposées à la suite des résultats de notre sondage sur les conséquences de l’inflation, de l’augmentation des coûts de production et de la flambée des taux d’intérêt sur la situation financière des fermes québécoises. Ces résultats confirment que l’agriculture est plus impactée que d’autres secteurs par le contexte économique défavorable et que l’horizon s’assombrit pour un nombre grandissant de fermes, plus particulièrement les entreprises en démarrage », a déclaré le président général de l’UPA, Martin Caron.

Les propos de Martin Caron se veulent optimistes, mais sous réserve de voir davantage de soutien suivre. L'aspect de la durabilité des entreprises est effectivement un facteur à tenir compte à long terme.