Le nouveau complexe sportif de Saint-Georges inauguré par le premier ministre

Le premier ministre, François Legault, accompagné du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a participé aujourd’hui à l’inauguration officielle du nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges.

Pour l’occasion, il était également en compagnie du maire de Saint-Georges, Claude Morin, et du directeur général du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère.

Les nouvelles installations regroupent quatre classes reliées directement à l’école secondaire ainsi qu’un gymnase double, une piscine semi-olympique avec 10 couloirs de natation et un bassin récréatif pour enfants. Le tout sur deux étages.

« Je pense que tout le monde qui viendra ici pourra le dire: wow! On a toute une infrastructure, c'est une belle réalisation », s'est réjoui Fabien Giguère qui aimerait avoir un programme de sport-étude natation. « Je crois que ce projet démontre, une fois de plus, que notre équipe démontre nos racines beauceronnes. C'est une belle fierté. »

« C’est un bel agrandissement qui va dans le concept de nos nouvelles écoles, avec du bleu, du bois, beaucoup de fenêtres », a ajouté François Legault. Le premier ministre a reconnu l’implication du député de Beauce-Sud qui avait ce projet très à cœur.

« C’est une belle journée pour la Beauce! Rarement on a la chance, dès le début de notre mandat, de travailler sur un dossier et de pouvoir le compléter jusqu’au bout. C’est un lègue majeur pour la région qui vient aussi augmenter la qualité de vie et l’attraction », a justement mentionné Samuel Poulin. « On le fait pour les 100 prochaines années ! »

Au total, le projet représente des investissements de 42,5 M$ pour la région de la Beauce. De cette somme, 34,9 M$ provient du ministère de l’Éducation, 1,1 M$ du centre de services scolaires et 6,5 M$ de la part de la Ville de Saint-Georges. « C’est un beau partenariat. Je pense que l’objectif de Claude (Morin) c’est que ça ne serve pas qu’aux élèves, mais aussi à tous les citoyens. C’est la première installation de cette envergure dans la région donc ça va être utile à beaucoup de monde », d'ajouter M. Legault qui a également souligné l’importance du sport. « Plus de sport, ça aide à la réussite scolaire! »

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, espère que la piscine permettra aux nageurs d’ici de pouvoir s’entraîner et de devenir de grands sportifs comme Joshua Roy notamment. « Aujourd’hui on a tout ce qu'il faut pour aller sur les podiums de natation ! »

L’endroit devrait être accessible à tous pour le mois de septembre prochain. Une porte ouverte sera organisée prochainement. Qui plus est, sept millions de dollars supplémentaires ont été investis pour la création d’une piste d’athlétisme, un terrain de soccer, ainsi qu’un bâtiment de services à cet endroit.

Notons qu’avant la conférence de presse, le premier ministre a rencontré quelques élèves, dont Sandrine Maheux, présidente du conseil des élèves de la polyvalente de Saint-Georges, pour parler de leurs projets professionnels. « Ils ont tous des projets pour ce qu’ils veulent faire plus tard. Évidemment, ils ont le temps de changer d’idées et c’est normal », a raconté François Legault en riant.