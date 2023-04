Les élèves du CSSBE ont déjà integré le complexe multisport de Saint-Georges

En ouverture du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qui se tenait ce mardi 25 avril, le directeur général s'est réjoui de l'avancer des travaux du complexe multisport de la polyvalente Saint-Georges.

« Les travaux de construction vont bien, on avance. J’espère qu’on pourra inaugurer notre piscine bientôt », a mentionné Fabien Giguère. L'ouverture au public est prévue pour le mois de juillet.

Le CSSBE devrait prendre possession de la piscine à la fin du mois d'avril. « Là on va commencer à mettre de l'eau et à faire des tests possiblement en mai et juin. »

Ceci dit, les élèves ont déjà intégré les classes, où se donnent des cours de francisation aux adultes, ainsi que le gymnase.

Rappelons que ce lieu est construit par l’entreprise Les Constructions Binet, pour un montant d'environ 41,4 M$. Ce complexe sportif doit inclure une piscine, un bassin récréatif, un gymnase double et quatre classes. Les travaux ont commencé au printemps 2021.