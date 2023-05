Samuel Poulin se porte à la défense du rôle de député

Exaspéré de se faire traiter de «plantes vertes», de «député d'arrière-ban» et de «chair à quorum», le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se vide le coeur dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans le Journal de Québec.

« À travers la haine constante sur les réseaux sociaux, les campagnes électorales de plus en plus agressives et le sacrifice personnel qu'engendre l'engagement politique, je crois sincèrement que les 125 élus œuvrent sans relâche et consacrent d’innombrables heures pour appuyer et développer leur communauté », a-t-il écrit.

Loin d'être en désaccord sur les réflexions entourant la valorisation du rôle des élus, « il devient cependant un peu ahurissant de réduire dans l'espace public la fonction de député à sa plus simple expression », poursuit M. Poulin dans sa missive.

Rappelant les nombreux projets réalisés dans sa circonscription « pour ma population », il souligne qu'il doit être constamment présent «sur le terrain», en participant au maximum d’activités les soirs et les fins de semaine pour bien saisir le pouls des concitoyens. « Attention, je ne recherche pas la pitié. J'ai fait le choix de cette fonction en toute connaissance de cause », de dire l'homme qui a été réélu de justesse en octobre dernier pour un 2e mandat, chauffé par le candidat du Parti conservateur du Québec.

« Dans les années à venir, notre plus grand défi sera d'intéresser les jeunes aux affaires publiques et à la politique. Il faudra contrer la désinformation, lutter contre le cynisme envers les médias et la classe politique. Faire connaître dûment et correctement le rôle d'élu municipal, québécois ou fédéral est un réel devoir et une responsabilité », a conclu Samuel Poulin.