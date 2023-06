Prix de l'essence: Samuel Poulin demande une enquête du Commissaire de la concurrence

Dans une lettre envoyée aujourd'hui au Bureau de la concurrence, une institution fédérale, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande qu'un examen soit fait du prix de l’essence sur le territoire de Saint-Georges.

« En votre qualité de commissaire et en lien avec vos responsabilités, je vous demande de vous pencher sur la question spécifique de Saint-Georges, de la Beauce et de Chaudière-Appalaches et d’y investir toutes les énergies nécessaires en enquêtant sur cette disparité dont mes concitoyens, mes organismes communautaires et mes entreprises font malheureusement les frais depuis trop longtemps. Une enquête de votre organisme fédéral est de mise », a-t-il écrit au commissaire, Matthew Boswell.

Dans sa missive, l'élu signale que, depuis bon nombre d'années, il y a « une disparité du prix à la pompe » à Saint-Georges, comparativement à la ville de Québec et même à différentes régions du Québec, « dénoncée par de nombreux citoyens et plusieurs entreprises [...] Le grand territoire que je représente compte un nombre important de citoyens qui sont dans l’obligation de faire plusieurs kilomètres au quotidien afin de se rendre au travail et de s’occuper de leurs enfants et leurs proches. Il est donc inévitable de faire un plein d’essence et, parfois, plusieurs dans une seule semaine. »

Nous reproduisons ici l'intégrale de sa lettre:

Monsieur le commissaire,

Bien que ceci ne relève pas du gouvernement du Québec, je tiens à m’adresser à vous aujourd’hui, en ma qualité de citoyen et de représentant de la circonscription de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale du Québec, en lien avec un enjeu qui affecte beaucoup de mes concitoyens.

Le prix de vente de l’essence sur le territoire de la ville de Saint-Georges en Beauce est un sujet récurrent depuis plusieurs années, et dénoncé par de nombreux citoyens et plusieurs entreprises. Bien qu’en faveur d’une transition écologique dans laquelle le Québec et le Canada s’engagent résolument, il n’en demeure pas moins que le grand territoire que je représente compte un nombre important de citoyens qui sont dans l’obligation de faire plusieurs kilomètres au quotidien afin de se rendre au travail et de s’occuper de leurs enfants et leurs proches. Il est donc inévitable de faire un plein d’essence et, parfois, plusieurs dans une seule semaine.

Depuis nombre d’années, nous remarquons une disparité du prix à la pompe à Saint-Georges comparativement à la ville de Québec et même à différentes régions du Québec. Le 30 mai dernier, l’organisme CAA-Québec a jugé que le prix moyen à la pompe en Chaudière-Appalaches était supérieur au prix réaliste. Sur le territoire de Saint-Georges, nous avons remarqué périodiquement des hausses allant jusqu’à 20 cents comparativement à d’autres régions du Québec.

En votre qualité de commissaire et en lien avec vos responsabilités, je vous demande de vous pencher sur la question spécifique de Saint-Georges, de la Beauce et de Chaudière-Appalaches et d’y investir toutes les énergies nécessaires en enquêtant sur cette disparité dont mes concitoyens, mes organismes communautaires et mes entreprises font malheureusement les frais depuis trop longtemps. Une enquête de votre organisme fédéral est de mise.

En attente de votre réponse, très cordialement,

Samuel Poulin

Député de Beauce-Sud